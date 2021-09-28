Экономист Лобода: Контракт «Газпрома» с Венгрией сводит роль Украины к минимуму

Поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет в Венгрию от «Газпрома» — это лишь первый штрих в новой реальности на энергетическом рынке ЕС, на котором роль Украины сведена до минимума ее же европейскими партнерами. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Российская компания «Газпром» договорилась с Венгрией о поставках газа в обход Украины, подписав два контракта на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет — до конца 2036 года. Соглашение должно вступить в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет. Отмечается, что 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию, а миллиард — через Австрию.

Рекордный рост

Как отметил Андрей Лобода, сегодня «Газпром» увеличил добычу газа на 18%, наращивая поставки заказчикам в Западную Европу. Одновременно поставки СПГ в страны ЕС снизились на 16% на фоне переориентации мировых экспортеров с европейского на юго-восточные рынки. Цены на голубое топливо продолжают уверенный рост и сегодня достигли рекордные 1047 долларов за одну тысячу кубометров. За несколько дней природный газ в США вырос на 11% (до семилетних максимумов) на фоне глобального шокового дефицита. Каждая страна сегодня решает свои энергетические проблемы на фоне наступления холодов самостоятельно, забыв о политике и преследуя интересы своей энергетической безопасности и выгоды.

«Поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет в Венгрию от «Газпрома» — это лишь первый штрих в новой реальности на энергетическом рынке ЕС, и на нем, к сожалению, роль Украины сведена до минимума ее же европейскими партнерами. Эти колоссальные объемы топлива обогатят транзитные страны — Болгарию и Сербию. Российские газопроводы через Турцию и Германию уже с начала следующего года могут обеспечить почти 50% спроса на голубое топливо со стороны всех европейских покупателей», — пояснил Андрей Лобода.

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Он заметил, что Украина еще 30 лет назад могла выбрать путь нейтральной страны Европы, сохранив исторические, культурные и экономические связи с Россией и развивая сотрудничество с ЕС и США. За эти годы промышленный потенциал страны серьезно просел, ускоряется депопуляция населения, а себестоимость производимой продукции для экспорта в области металлургии и химии продолжает расти.

Злая шутка для Украины

«Протекционизм и санкционная политика США и ЕС в адрес России сыграли злую шутку с Украиной. «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» стали кошмарной реальностью. Основные потери несет не Польша или Бельгия, а именно Украина. Доходы от транзита российского газа в ЕС продолжат снижаться, а вместе с ними и политическое влияние Киева на Брюссель, Берлин и Будапешт», — добавил Андрей Лобода.

По его словам, Украина еще лет 20 назад могла бы стать акционером «Газпрома» и получить доступ к газовым месторождениям в России. Можно было бы и продать по 33% ГТС партнерам из России и Германии. Сегодня Киев имел бы такие же привлекательные цены на газ, как и в союзной Белоруссии. Но время упущено. Транзит через Украину будет снижаться, а растущий износ украинской ГТС станет головной болью Киева для предотвращения техногенных катастроф. Вполне вероятный сценарий ответа Киева на меняющуюся реальность — новые судебные иски и рост цен на газ для населения и предприятий страны.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«За 50 лет Россия зарекомендовала себя надежным поставщиком энергоносителей в Европу, даже на фоне войны в Югославии и периода холодной войны. Вполне вероятно, что «Газпром» сохранит транзит через Украину и после 2024 года, при этом объем поставок на Украину снизится вдвое, до 20 млрд кубометров в год», — заключил Андрей Лобода.

Эксперт Института развития технологий топливно-энергетического комплекса (ИРТТЭКа) Дмитрий Коптев, комментируя партнерство Москвы и Будапешта, отметил, сам факт заключения контракта говорит, что Венгрия увидела в России «надежного партнера и поставщика топлива». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также подтверждал информацию о готовности заключить соглашения.