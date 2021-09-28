Новостройки Сочи оказались самыми дорогими в России

Сочи, 28 сентября. Специалисты федерального портала «Мир квартир» назвали города России с наиболее подорожавшими квартирами в новостройках с июля по сентябрь 2021 года.

Эксперты взяли в расчет объекты в 70 поселениях страны, где проживает больше 300 тысяч человек. Городами с самыми подорожавшими «квадратами» в новых домах оказались Сочи (+28,7 %) и Краснодар (+27,2 %), передает «ФедералПресс».

«В Краснодаре наблюдается дефицит новых проектов, поэтому цены так взлетели. Добавим сюда активный летний сезон, который в Краснодарском крае традиционно "делает кассу", плюс длящуюся неопределенность с выездом за рубеж», — объяснил глава портала Павел Луценко.

При этом снижение средних цен на квартиры было отмечено в таких городах, как Нижний Тагил (-8,2 %), Москва (–7,8 %), Тула (–7,1 %), Якутск (–4,3 %) и Киров(–2 %).

Ситуация с ценами на российское жилье в ближайшие месяцы начнет стабилизироваться. Об этом ранее заявил вице-президент организации «Опора России» Павел Сигал.