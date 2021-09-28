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МИД Венгрии вызвал украинского посла для консультаций

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 10:26
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла для консультаций
pixabay.com

Будапешт, 28 сентября. Внешнеполитическое ведомство Венгрии вызвало посла Украины в стране Любовь Непоп, сообщило издание Bloomberg.

По имеющимся у журналистов данным, такое решение было принято в связи с заявлением Киева о сделке Венгрии с российской компанией «Газпром».

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Венгрию за подписание долгосрочного контракта с «Газпромом». Дипломаты отметили, что такой шаг наносит ущерб украино-венгерским отношениям.

Стоит отметить, что Киев не ограничился лишь оценочными заявлениями. Представители государства обратились в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины.

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