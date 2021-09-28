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Эфир: Как Сербия собирается защищать свой народ в Косово и к чему это может привести
Политика
Эфир: Как Сербия собирается защищать свой народ в Косово и к чему это может привести
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Во вторник, 28 сентября, с 14:00 в прямом эфире медиацентра «Патриот» обсуждают напряженную обстановку на Балканах.

Между Сербией и Косово резко обострилось противостояние. Причиной стали унизительные требования, которые предъявлялись к въезжающим в Косово сербским автомобилям. Возмущенные сербы заблокировали пограничные переходы, а власти Косово ввели войска в районы с сербским населением.

В Белграде заявили, что ждут вмешательства НАТО в течение 24 часов, чтобы урегулировать ситуацию. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что, «если НАТО не отреагирует, отреагирует Сербия». Он добавил, что реакция Белграда возможна, только если в Косово начнутся погромы в районах с сербским населением.

Что именно Вучич считает погромом — не ясно. Нападение группы албанцев с ножами и бутылками на сербов в ночь на 28 сентября в южной (албанской) части города Косовска-Митровица так и осталось без ответа.

Почему руководство Сербии смирилось с потерей Косово и не предпринимает конкретных шагов по защите сербского населения, проживающего там?

Является ли косовский прецедент поводом для будущих операций НАТО по расчленению независимых государств?

Насколько сильна косовская мафия и кто ее контролирует?

Какие еще территории может потерять Сербия?

Нужно ли России помогать и поддерживать Сербию в решение косовского вопроса?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечает сербский политолог, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Стеван Гайич.
 

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