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Работники приюта для животных в Твери выпустят спасенного медвежонка на волю

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 10:21
Общество
Работники приюта для животных в Твери выпустят спасенного медвежонка на волю
pexels.com  /  Janko Ferlic

Тверь, 28 сентября. Спасенный в Коми детеныш медведицы станет выпускником тверского приюта для медвежат-сирот.

Работники центра по спасению животных рассказывают, что семь месяцев жизни вместе с 13 медвежатами, оставшимися без мамы-медведицы, пролетели в один миг. За это время мишки изменились, выросли и стали уже взрослыми медведями.

Сейчас специалисты большую часть времени проводят в подготовке к выпуску животных в дикую природу и находятся в поисках лучших условий для будущей жизни своих мохнатых подопечных. Им предстоит преодолеть более 10 тысяч километров, чтобы доставить подросших и окрепших медвежат в их новый дом.

Одним из выпускников центра станет медвежонок из Коми, который в мае этого года вышел из леса к людям в поселке Веселый Кут. Работники назвали его Михаил Андреевич.

Не так давно читинцы приютили голодного лисенка, вышедшего к ним из леса.

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