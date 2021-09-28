Работники приюта для животных в Твери выпустят спасенного медвежонка на волю

Тверь, 28 сентября. Спасенный в Коми детеныш медведицы станет выпускником тверского приюта для медвежат-сирот.

Работники центра по спасению животных рассказывают, что семь месяцев жизни вместе с 13 медвежатами, оставшимися без мамы-медведицы, пролетели в один миг. За это время мишки изменились, выросли и стали уже взрослыми медведями.

Сейчас специалисты большую часть времени проводят в подготовке к выпуску животных в дикую природу и находятся в поисках лучших условий для будущей жизни своих мохнатых подопечных. Им предстоит преодолеть более 10 тысяч километров, чтобы доставить подросших и окрепших медвежат в их новый дом.

Одним из выпускников центра станет медвежонок из Коми, который в мае этого года вышел из леса к людям в поселке Веселый Кут. Работники назвали его Михаил Андреевич.

Не так давно читинцы приютили голодного лисенка, вышедшего к ним из леса.