Премьер Ливана заявил о защите судьи, расследующего дело о взрывах в порту Бейрута

Бейрут, 28 сентября. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о реализации мер по защите судьи Тарека Битара, ведущего расследование по делу о взрывах в порту Бейрута 4 августа 2020 года и оказавшегося на грани отстранения от следствия.

В эфире местной телевизионной станции LBCI премьер сообщил, что надеется на сохранение следователя на его собственном посту, так как Ливан «не выдержит отстранения второго судьи». Не уточняется, о каких мерах защиты идет речь, однако ранее должностному лицу поступали угрозы со стороны некоторых функционеров «Хезболлы», что позволяет предположить прежде всего физическую опеку.

#BeirutBlast investigator quit just 1 week after receiving threats from #Hezbollah. Sr Hezbollah figure threatened his life saying his movement would do whatever it took to remove him. He is the second judge to leave in the middle of investigation. #Lebanon pic.twitter.com/OFidBcCXqB — Eli Dror (@edrormba) September 27, 2021

Битар оказался под угрозой снятия с должности в связи с иском, поданным против него бывшим министром внутренних дел Нухадом Махнуком, обвинившим судью в предвзятости и пристрастности. Сам же экс-глава МВД входит в перечень чиновников, депутатов и офицеров, подозреваемых в халатности, которая в итоге привела к бейрутской трагедии. Каждый из них проигнорировал вызовы ливанской прокуратуры на допросы по данному делу. Они сослались на собственную неприкосновенность, которую парламент отказывается снять, либо же на отсутствие распоряжения командования, если речь идет о силовиках.

С аналогичным сопротивлением столкнулся предыдущий судья — Фади Саван. Он также заключил, что к трагедии привела халатность целого ряда представителей высших эшелонов власти, включая президента Мишеля Аума и бывшего премьер-министра Хасана Диаба. В феврале Савана отстранили от следствия на основе жалобы двух подозреваемых министров, сообщивших, что при взрыве был поврежден дом судьи, что якобы делает его заинтересованной стороной.

В середине сентября 145 международных правозащитных групп и объединений жертв трагедии направили письмо в Совет по правам человека ООН с призывом учредить международную независимую комиссию для расследования взрывов, так как внутриливанское следствие почти за 14 месяцев после катастрофы не привело ни к одному приговору. Очевидно, что следственные действия намеренно блокируются высокопоставленными чиновниками, проходящими по делу в качестве подозреваемых.

«Этот насильственный ответ посылает леденящий душу сигнал о пренебрежении властей к правосудию и их нежелании предоставить жертвам и их родственникам эффективный доступ к процессу расследования и уважать их право на получение информации», — сказала правозащитница Линн Маалуф.

Организация Human Rights Watch в свою очередь заключает, что ряд высокопоставленных военных, сотрудников служб безопасности и правительственных чиновников предвидели значительную угрозу для жизней людей, создаваемую наличием запасов нитрата аммония в порту. Они молчаливо приняли для себя этот риск, что равносильно нарушению права на жизнь.

‘Nothing was done’: HRW blasts officials in Beirut blast report https://t.co/NbR0GFHEJi — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 4, 2021

Взрывы, приведшие к гибели более 215 человек, ранении семи тысяч и повреждениям жилья еще 300 тысяч ливанцев по основной версии следствия оказались спровоцированы сварочными работами на складе, где хранились пиротехника и 2750 тонн аммиачной селитры (в разорванных мешках). В определенный момент произошла детонация петард, что вскоре спровоцировало взрыв находившегося рядом сырья для взрывчатки. Позже было установлено, что опасный груз хранился в порту с 2013 года в ненадлежащих условиях, и власти, в свою очередь, проигнорировали угрозу.