Горин назвал проблемы со здоровьем причиной ухода Ширвиндта из Театра сатиры

Москва, 28 сентября. Режиссер Александр Ширвиндт решил покинуть пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры из-за проблем со здоровьем, сообщил актер Юрий Горин.

Разговоры об уходе худрука из Театра сатиры шли на протяжении двух лет. Решение покинуть пост Горин назвал «трудным, но честным». Он отметил, что Ширвиндт неоднократно говорил, что «не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами».

Горин добавил, что у Ширвиндта уважительная причина уйти с должности художественного руководителя театра, пишет телеканал «360». Режиссер считает, что не может полноценно выполнять обязанности в свои 87 лет, указал артист.

«Я знаю, что причина ухода Ширвиндта — уважительная, он уходит по состоянию здоровья. <…> Я с ним два или три дня назад разговаривал, он сказал: «Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую»», — указал Горин в интервью «Газете.Ru».

Об уходе Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра сатиры стало известно недавно. Несмотря на увольнение, режиссер хотел продолжить сотрудничество, отмечает «Мир 24». Ширвиндт уже направил заявление на увольнение в департамент культуры Москвы.