Эфир: Кому достались первые гранты Президентского фонда культурных инициатив

Во вторник, 28 сентября, с 12:30 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсуждают конкурс на гранты от Президентского фонда культурных инициатив.

Фонд уже объявил победителей первого конкурса грантов. В рамках пресс-конференции ее участники подведут итоги состязания. По результатам первого конкурса поддержку получили 1478 проектов.

На грант могли претендовать не только небольшие муниципальные организации, но и известные продюсерские компании, студии и крупные культурные учреждения. Например, заявку на грант с софинансированием в 230 млн рублей подал Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, его общероссийский проект посвящен юбилею Юрия Никулина. За счет грантовой поддержки появятся новые серии анимационного сериала «Смешарики», отображающие этнокультурное многообразие страны.

Итоги работы проектного офиса и результаты первого конкурса культурных инициатив обсуждают:

Ирина Артюхова , руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга;

, руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга; Полина-Тереза Давыдова , советник генерального директора Российской национальной библиотеки;

, советник генерального директора Российской национальной библиотеки; Ольга Богомазова, директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга.

Гости студии также рассказывают, что увеличивает шансы на получение президентского гранта.