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Движение «Талибан» восстановило монархический режим в Афганистане

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 10:23
Политика
Движение «Талибан» восстановило монархический режим в Афганистане
Prt Scr twitter.com  /  @talib_times

Кабул, 28 сентября. Монархическая Конституция Афганистана будет восстановлена полностью, за исключением положений, противоречащих шариату, заявили представители движения «Талибан»1.

Руководство запрещенной в России террористической организации «Талибан» заявило о восстановлении в центральноазиатской стране монархического режима спустя почти 50 лет после его свержения. Речь идет о реставрации конституции Заир-Шаха — последнего монарха страны, после падения которого в 1973 году в стране была установлена диктатура Дауда.

О конституционной реформе в Афганистане сообщил и.о. главы минюста страны Абдул Хаким Шариа. По его словам, в ближайшие сроки будет сформирована комиссия для правовой оценки конституции Заир-Шаха и ее корректировок с учетом норм шариата.

Урегулирование ситуации в Афганистане — одна из наиболее насущных проблем международной повестки. Страны коллективного Запада, ответственные за усугубление ситуации в регионе, должны принимать активно участие в разрешении кризиса в центральноазиатской стране, уверен глава СВР Сергей Нарышкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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