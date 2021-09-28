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Росгвардейцы провели учения по уничтожению условного противника
Видео

Поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований отработали сотрудники Росгвардии. Учения военнослужащих прошли в лесистых местностях Ленинградской области.

По условиям задания бойцы должны были ликвидировать условных боевиков, которые готовили атаку на государственные объекты, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Для успешного выполнения задачи специалистам ведомства было необходимо работать в нескольких направлениях. Бойцы провели поиск группировки, отработали маскировку и выслеживание противника. Также в рамках учений военнослужащие осуществили репетицию засад и отражения атак.

На кадрах, снятых на месте событий, видно, как росгвардейцы в полной экипировке совершают марши при плохих погодных условиях, пересекают водоемы с оружием на перевес и отрабатывают стрельбу. Также в маневрах была задействована военная техника.

В ходе учений сотрудники ведомства продемонстрировали и смежные навыки. Например, медицинскую и инженерную подготовку.

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учения росгвардия ленинградская область
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