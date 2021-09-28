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Сенат США пригрозил Турции новыми санкциями из-за покупки российских ЗРК С-400

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 10:17
Армия
Сенат США пригрозил Турции новыми санкциями из-за покупки российских ЗРК С-400
Пресс-служба Балтийского флота

Анкара, 28 сентября. Комитет Сената США по международным отношениям пригрозил Турции введением новых санкций из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Против Анкары введут дополнительные ограничительные меры, если будут заключены новые соглашения с Россией о поставках вооружения. Об этом говорится в сообщении комитета в Twitter.

«Санкции налагаются на любое учреждение, ведущее крупный бизнес с российскими военными или разведывательными структурами. Любые новые покупки Турции приведут к новым санкциям», — говорится в публикации

Россия и Турция заключили договор на поставку полкового комплекта С-400 еще в 2017 году. Анкара получила вооружение в 2019 году. Однако это партнерство вызвало недовольство у Вашингтона. В сентябре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерениях приобрести еще одну партию С-400.

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