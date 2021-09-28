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Недовольство iPhone 13 в Сети растет
Технологии
Недовольство iPhone 13 в Сети растет
Prt Scr youtube.com  /  Technizo Concept

Две недели назад компания Apple представила миру свою новую модель — iPhone 13. Этого момента ждали многие фанаты продукции. Старт продаж новеньких айфонов запущен, но в Сети уже накопилось немало жалоб по поводу их качества. Подробнее — в материале Iguides.

Ранее в Сети упоминалось о трех основных проблемах новых смартфонов: черные квадраты, непонятно откуда появляющиеся на фотоснимках, проблемы с программным обеспечением и рассинхрон с Apple Watch. Информацией об этих дефектах интернет просто кишит, но недавно стало известно и о других недоработках iPhone 13.

Пыль

Такая проблема встречалась и в старых моделях. Одна или две пылинки особо не влияли на качество фото, но иногда она скапливается так, что ваши фотографии, независимо от того, где вы их сделали, напоминают снимки в парилке в сельской бане или на фоне лесных пожарищ. Туманные селфи и серая пелена у камеры смартфона, который позиционируется как премиальный, просто недопустимы. За такие деньги лучше купить себе абонемент в русскую баню.

Царапины

Таких жалоб в разы меньше, но они все же есть. Пытливые покупатели, отдавшие деньги, имеют право требовать соответствующее качество товара. Глянец на айфоне действительно нетрудно поцарапать, даже на этапе сборки. Также были обнаружены и пятна клея.

Щель между экраном и корпусом

Некоторые покупатели заметили неплотное прилегание экрана к рамке смартфона. Таким образом появляется щель, в которую можно вставить лист бумаги. Согласитесь, «держатель для бумаги» не самая приятная дополнительная функция для нового айфона. Точно такая же проблема была и в предыдущей модели, но производитель пообещал устранить ее.

Плохо ловят сеть

Удивительная особенность iPhone 13 в том, что новые модели хуже, чем их предшественники, ловят сеть. Владельцы новых гаджетов жалуются, что им приходится брать с собой старый и новый девайсы. По свидетельствам многих из них, iPhone13 часто отображает лишь одно-два деления уровня сигнала и пиктограмму 3G-4G, а сообщения и вызовы при этом даже не проходят.

Не тот оттенок дисплея

Покупатели заметили дефект и оттенка экрана. В iPhone 12 он отливал зеленым цветом, а сейчас — красным.

Стоит отметить, что производственный брак — не редкость для технически сложных устройств. При этом такое большое количество сообщений о недоработках компании можно связать с быстрым развитием прогресса. В соцсетях моментально подхватывают подобные ситуации, и о даже самой незначительной царапине теперь может рассказать любой пользователь.

Ранее психолог сообщала, как перестать зависеть от смартфона.

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