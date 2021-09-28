Счетная палата РФ предложила предусматривать шоковый сценарий в экономическом планировании

Москва, 28 сентября. Российская экономика в современной истории неоднократно сталкивалась с потрясениями, поэтому при экономическом планировании разумно было бы предусматривать шоковый сценарий.

Такое предложение озвучила Счетная палата РФ. Они считают, что шоковый сценарий следовало бы применять на случай резкого и непредсказуемого падения цен на углеводороды. Кроме того, еще одним фактором давления на экономику России являются санкции, указали аудиторы. Соответствующие рекомендации адресованы Минэкономразвития РФ.

Как обратили внимание в Счетной палате, используемый в расчетах к проекту закона о бюджете прогноз социально-экономического развития не включает сценарий резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Поэтому ведомство предложило учесть влияние таких потрясений на экономику страны, как пандемия и санкции.

Счетная палата ранее сообщила о нарушениях при освоении бюджета на 2020 год. По оценке ведомства, их объем составил около 338,6 млрд рублей.