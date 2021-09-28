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Экономика
Счетная палата РФ предложила предусматривать шоковый сценарий в экономическом планировании
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Счетная палата РФ предложила предусматривать шоковый сценарий в экономическом планировании

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 10:11
Экономика
Счетная палата РФ предложила предусматривать шоковый сценарий в экономическом планировании
pixabay.com  /  PD

Москва, 28 сентября. Российская экономика в современной истории неоднократно сталкивалась с потрясениями, поэтому при экономическом планировании разумно было бы предусматривать шоковый сценарий.

Такое предложение озвучила Счетная палата РФ. Они считают, что шоковый сценарий следовало бы применять на случай резкого и непредсказуемого падения цен на углеводороды. Кроме того, еще одним фактором давления на экономику России являются санкции, указали аудиторы. Соответствующие рекомендации адресованы Минэкономразвития РФ.

Как обратили внимание в Счетной палате, используемый в расчетах к проекту закона о бюджете прогноз социально-экономического развития не включает сценарий резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Поэтому ведомство предложило учесть влияние таких потрясений на экономику страны, как пандемия и санкции.

Счетная палата ранее сообщила о нарушениях при освоении бюджета на 2020 год. По оценке ведомства, их объем составил около 338,6 млрд рублей.

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счетная палата экономика россии шоковый сценарий
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