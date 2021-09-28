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YouTube запретил публиковать сомнительный контент об итогах выборов в США и Германии
Политика
YouTube запретил публиковать сомнительный контент об итогах выборов в США и Германии
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Сервис видеохостинга YouTube запретил публиковать ролики, ставящие под сомнение результаты выборов.

Как сообщается в правилах хостинга «В отношении ложной информации о выборах», в категорию сомнительного контента попадают ролики, где утверждается, что на итоги прошедших всеобщих выборов якобы повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после утверждения результатов. Правило распространяется на все выборы президента США и выборы в парламент ФРГ.

«Также запрещены материалы, в которых заявляется, что формирование нового правительства или выборы и назначение нового канцлера Германии являются неправомерными», — говорится в правилах.

При этом разрешена публикация таких роликов, если в них есть «спорные утверждения или дополнительный контекст». Весь контент, нарушающий правила, будет удален без объяснения причин. Если автор трижды допустит нарушение, его канал удалят.

Ранее директор института Европы РАН Алексей Громыко заявил, что выборы в Германии проходят на высоком уровне и обходятся без скандалов. Он указал на прозрачность процесса волеизъявления в отличие от США.

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