Рособрнадзор сообщил о снижении числа контрольных и проверочных работ в школах России

Москва, 28 сентября. Специалисты Рособрнадзора уже провели работу по оптимизации количества контрольных и проверочных работ в российских школах.

Соответствующие рекомендации по оптимизации контрольных работ были направлены в регионы в августе этого года. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

Президент России Владимир Путин ранее поручил Рособрнадзору, а также Минпросвещения и регионами страны обеспечить сокращение количества работ, проводимых для оценки знаний школьников. Ответственными назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сообщается, что доклад по данному поручению необходимо предоставить до 1 июля 2022 года.

Кроме того, Путин распорядился внедрить российские информационные системы в дистанционное образование. Также это будет относиться к программам среднего профессионального образования.