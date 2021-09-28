АвтоВАЗ начал выпуск моделей Lada без системы ЭРА-ГЛОНАСС

Москва, 28 сентября. Компания «АвтоВАЗ» стала собирать машины без установки ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщили дилеры производителя.

Концерн предупреждает дилеров, что те должны заключать со своими клиентами дополнительное соглашение. Согласно нововведениям, ЭРА-ГЛОНАСС будет доустановлена на некомплектные модели Lada до середины 2022 года, передает «Лада.Онлайн».

Отмечается, что система экстренного реагирования при авариях не устанавливается только на некоторые модели Lada. При этом их комплектации остались без изменений.

Ранее всем автопроизводителям, которые продают машины в РФ и других странах ЕАЭС, разрешили до конца 2021 года не устанавливать систему из-за глобальной нехватки электронных компонентов.

На фоне дефицита микрочипов авто китайского производства завоевывают популярность в России. Доля продаж транспортных средств из КНР составила в августе 7,7%.