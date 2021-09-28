Байден столкнулся с критикой конгресса из-за стремления к военному сотрудничеству с РФ

Вашингтон, 28 сентября. Сообщения о стремлении администрации президента США Джо Байдена наладить военное сотрудничество с Россией в Центральной Азии озадачили конгрессменов-республиканцев.

Законодатели уже требуют от Белого дома объяснений. Они направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину. В обращении, которое подписали старшие республиканцы в комитетах по вооруженным силам и иностранным делам, говорится об их «глубоком беспокойстве» в связи с происходящим.

«Мы с глубоким беспокойством узнали из сообщений прессы, что администрация ведет обсуждения с Российской Федерацией, чтобы обеспечить доступ к российским военным объектам в странах Центральной Азии и, возможно, участвовать в каком-то военном сотрудничестве с русскими по борьбе с терроризмом», — сказано в письме.

Кризис, возникший после вывода американского вооруженного контингента из Афганистана, подталкивает Пентагон к поиску нового союзника, но авторы обращения утверждают, что подобные переговоры идут вразрез с «жизненными интересами» Соединенных Штатов. Более того, как заявляют в конгрессе, они нарушают законодательный запрет на военное сотрудничество с РФ.

Ранее в издании The Wall Street Journal появилась информация о том, что Россия может предоставить США свои базы в Центральной Азии. Как пишет RT, речь идет о военных объектах в Киргизии и Таджикистане.