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Байден столкнулся с критикой конгресса из-за стремления к военному сотрудничеству с РФ

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 10:01
Армия
Байден столкнулся с критикой конгресса из-за стремления к военному сотрудничеству с РФ
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 28 сентября. Сообщения о стремлении администрации президента США Джо Байдена наладить военное сотрудничество с Россией в Центральной Азии озадачили конгрессменов-республиканцев.

Законодатели уже требуют от Белого дома объяснений. Они направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину. В обращении, которое подписали старшие республиканцы в комитетах по вооруженным силам и иностранным делам, говорится об их «глубоком беспокойстве» в связи с происходящим.

«Мы с глубоким беспокойством узнали из сообщений прессы, что администрация ведет обсуждения с Российской Федерацией, чтобы обеспечить доступ к российским военным объектам в странах Центральной Азии и, возможно, участвовать в каком-то военном сотрудничестве с русскими по борьбе с терроризмом», — сказано в письме.

Кризис, возникший после вывода американского вооруженного контингента из Афганистана, подталкивает Пентагон к поиску нового союзника, но авторы обращения утверждают, что подобные переговоры идут вразрез с «жизненными интересами» Соединенных Штатов. Более того, как заявляют в конгрессе, они нарушают законодательный запрет на военное сотрудничество с РФ.

Ранее в издании The Wall Street Journal появилась информация о том, что Россия может предоставить США свои базы в Центральной Азии. Как пишет RT, речь идет о военных объектах в Киргизии и Таджикистане.

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