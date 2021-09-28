ФСБ пресекла деятельность оружейников в 18 регионах России

Москва, 28 сентября. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала подпольных оружейников в 18 регионах страны.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, пресечена деятельность оружейников, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а также к контрабанде средств поражения на территории РФ.

«Спецоперация проводилась в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях», — добавили в ЦОС.

В ходе спецоперации силовики изъяли 149 единиц огнестрельного оружия, произведенного в России и за ее пределами, а также 27 кг взрывчатых веществ, ручные гранаты, детонаторы, патроны и другое. В результате пресечена работа 29 подпольных нелегальных мастерских.

Ранее сотрудники ФСБ задержали пять человек в четырех российских регионах. Они организовали крупный канал продажи наркотиков. Сообщники работали через даркнет.