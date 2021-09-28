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Скрипач Вадим Репин вспомнил о романтичном знакомстве с будущей женой на своем концерте

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 09:55
Шоу-бизнес
Скрипач Вадим Репин вспомнил о романтичном знакомстве с будущей женой на своем концерте
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 28 сентября. Музыкант Вадим Репин вспомнил, как давний концерт свел его с возлюбленной, балериной Светланой Захаровой. Подробностями артист поделился в эфире канала «Россия-1».

Репин уже больше десяти лет счастлив в браке с балериной Захаровой. Знакомство с будущей супругой произошло благодаря с творчеству скрипача, пара встретилась в Московской консерватории. Артист исполнил собственный вариант «Кармен», а затем отправился раздавать автографы — именно тогда он впервые встретил балерину. Об этом Репин рассказал в программе «Судьба человека».

«Я не знал, что Светлана в зале. Она тогда попросила автограф, а я никогда не задумывался на эту тему. Написал ей одно предложение. Пожелал ей счастья и любви. Была у нее в тот момент буря эмоций. Я смотрел ее интервью. И потом мы встретились только через два года в Японии», — поделился музыкант.

Романтичное знакомство привело к влюбленности спустя время, когда Репин посетил выступление Захаровой в Токио. Тогда звезды жили в разных отелях, но регулярно общались по телефону. Репин признался в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым, что именно в тот момент понял, что его жизнь «разделилась на до и после» знакомства с будущей супругой.

Недавно Корчевников поделился собственной романтической историей. Телеведущий вспомнил о безответной любви к советской артистке.

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захарова репин судьба человека
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