Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 10:28
10:26
Экономика
Новостройки Сочи оказались самыми дорогими в России
10:25
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла для консультаций
10:21
Общество
Работники приюта для животных в Твери выпустят спасенного медвежонка на волю
10:21
Общество
Задержка подачи отопления в домах Новосибирска обернулась проверкой прокуратуры
10:20
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в частном доме Махачкалы
10:18
Общество
Китти Спенсер похудела ради брака и пересмотрела отношение к спорту
10:17
Общество
Горин назвал проблемы со здоровьем причиной ухода Ширвиндта из Театра сатиры
10:15
Политика
Движение «Талибан» восстановило монархический режим в Афганистане
10:12
Армия
Сенат США пригрозил Турции новыми санкциями из-за покупки российских ЗРК С-400
10:11
Экономика
Счетная палата РФ предложила предусматривать шоковый сценарий в экономическом планировании
Все новости

Sohu: США не стоит надеяться на уничтожение российских С-400 с помощью самолетов B-21
Армия
Sohu: США не стоит надеяться на уничтожение российских С-400 с помощью самолетов B-21
Пресс-служба ЗВО

Пекин, 28 сентября. Заявления американских военных о том, что новые бомбардировщики-невидимки B-21 станут «убийцами» российских систем С-400, вызвали недоумение у китайских аналитиков.

В публикации издания Sohu говорится, что на сегодняшний день системы противовоздушной обороны С-400 и С-500 считаются одними из лучших в мире, поэтому американские военные ищут эффективные способы борьбы с ними. Недавно в Пентагоне заявили, что новые бомбардировщики B-21 помогут США решить проблемы с российскими ПВО, передает «ПолитРоссия».

«Американцы убеждены, что их новый бомбардировщик будет представлять огромную опасность для систем ПВО России», — говорится в публикации.

В Китае заявили, что США не стоит надеяться на уничтожение российских С-400 с помощью B-21. Там напомнили, что системы противовоздушной обороны используются в сочетании с другими боевыми комплексами. С-400 работают под прикрытием, поэтому использовать подобные самолеты в операциях по их уничтожению бессмысленно. В конечном счете ВВС США могут потерять свои самолеты.

«Бомбардировщики-невидимки не могут выполнить такие сложные задачи в одиночку», — убеждены авторы статьи.

Китайские аналитики добавили, что на данный момент нет никаких оснований называть B-21 «убийцами» систем ПВО. Дело в том, что до сих пор не были озвучены даже характеристики этих самолетов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что российские войска начали получать новые ракетные комплексы С-500 «Прометей». Эти боевые системы способны перехватить любую ракету, запущенную в сторону России.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Sohu: США не стоит надеяться на уничтожение российских С-400 с помощью самолетов B-21
сша с-400 вс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru