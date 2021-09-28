Sohu: США не стоит надеяться на уничтожение российских С-400 с помощью самолетов B-21

Пекин, 28 сентября. Заявления американских военных о том, что новые бомбардировщики-невидимки B-21 станут «убийцами» российских систем С-400, вызвали недоумение у китайских аналитиков.

В публикации издания Sohu говорится, что на сегодняшний день системы противовоздушной обороны С-400 и С-500 считаются одними из лучших в мире, поэтому американские военные ищут эффективные способы борьбы с ними. Недавно в Пентагоне заявили, что новые бомбардировщики B-21 помогут США решить проблемы с российскими ПВО, передает «ПолитРоссия».

«Американцы убеждены, что их новый бомбардировщик будет представлять огромную опасность для систем ПВО России», — говорится в публикации.

В Китае заявили, что США не стоит надеяться на уничтожение российских С-400 с помощью B-21. Там напомнили, что системы противовоздушной обороны используются в сочетании с другими боевыми комплексами. С-400 работают под прикрытием, поэтому использовать подобные самолеты в операциях по их уничтожению бессмысленно. В конечном счете ВВС США могут потерять свои самолеты.

«Бомбардировщики-невидимки не могут выполнить такие сложные задачи в одиночку», — убеждены авторы статьи.

Китайские аналитики добавили, что на данный момент нет никаких оснований называть B-21 «убийцами» систем ПВО. Дело в том, что до сих пор не были озвучены даже характеристики этих самолетов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что российские войска начали получать новые ракетные комплексы С-500 «Прометей». Эти боевые системы способны перехватить любую ракету, запущенную в сторону России.