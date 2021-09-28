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Николай Азаров ответил на реакцию Запада о закрытии украинских телеканалов
Политика
Николай Азаров ответил на реакцию Запада о закрытии украинских телеканалов
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 28 сентября. Бывший премьер-министр Украины оценил реакцию Запада на решение киевских властей закрыть три телеканала: «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK».

Николай Азаров высказался в Telegram-канале. Он отметил, что самые «честные» западные страны, наконец, обратили внимание на судьбу СМИ.

По его словам, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в стране обеспокоена решением Совета национальной безопасности и обороны. Эксперты подчеркнули, что ограничения в отношении «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK» не отвечают международным нормам о праве на свободное выражение мнений.

«Не прошло и полгода... хотя постойте — прошло же! Каналы закрыли еще в феврале!» — написал экс-премьер Украины.

Азаров напомнил о словах главы миссии ООН по правам человека Матильды Богнер, которая заявила, что киевская власть не смогла доказать «пропорциональность» соответствующих ограничений. Тут же экс-премьер несколькими словами описал действия Украины в этом вопросе.

«Она, конечно, скорее всего еще не понимает, что никто ничего доказывать и не собирается. В Украине это сейчас не работает», — пояснил Азаров.

В заключение он добавил, что «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK» были единственными телеканалами, которые сообщали объективную информацию гражданам. Эти СМИ смотрели миллионы украинцев.

Ранее Азаров назвал помойкой общенациональный телеканал «1+1». По его словам, это СМИ оказывает сильнейшее давление на население страны, и с помощью него властям удается сохранять высокие рейтинги.

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