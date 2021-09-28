Полузащитник «Мальме» Ульссон назвал Дзюбу техничным футболистом

Санкт-Петербург, 28 сентября. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба является сильным и техничным футболистом, против которого сложно играть. Таким мнением поделился хавбек «Мальме» Мартин Ульссон.

Полузащитник шведского клуба назвал сильные стороны Дзюбы, отметив рост и техничность. По его словам, Дзюба — главная угроза в предстоящем матче.

«Он очень высокий и большой, при этом Дзюба очень техничный. Будет тяжело, но у нас хорошие игроки в обороне, и мы сможем показать достойную игру против него», — сказал Ульссон в интервью Expressen.

Матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме» пройдет 29 сентября на «Газпром Арене», начало встречи — в 19:45 по московскому времени. Встречу обслужит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Мальме» дома крупно проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3), сине-бело-голубые на выезде уступили лондонскому «Челси» (0:1).