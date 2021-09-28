«Этот день в истории». Что произошло 28 сентября, праздники, факты, люди

В ежедневных выпусках программы «Этот день в истории» мы рассказываем о самых интересных событиях и людях, которые повлияли на мировую историю.

28 сентября во всем мире отмечают День борьбы против бешенства. День учрежден Глобальным альянсом по контролю бешенства в 2007 году. Памятную дату решили отмечать в честь создателя вакцины против бешенства Луи Пастера.

Работники атомной промышленность России сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1942 году было одобрено создание лаборатории атомного ядра.

Чем еще нам запомнится 28 день сентября, узнаете из нашего нового выпуска программы «Этот день в истории».