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Лента
28 сентября 11:56
11:56
Армия
На базе российского вертолета Ми-8АМТШ создадут комплекс радиоэлектронной борьбы
11:52
Весь мир
Двойной теракт произошел на востоке сирийской провинции Алеппо, есть жертвы
11:49
Происшествия
Работник московского магазина электроники догнал вора и отобрал у него похищенные гаджеты
11:47
Политика
Медведев раскритиковал YouTube за обновленные правила и политику двойных стандартов
11:45
Общество
Без работы не останется: чем занимается слесарь сантехник и как им стать
11:43
Экономика
Gascade: транзит газа по «Ямалу — Европе» сократился в два раза
11:42
Армия
Макрон подписал с премьером Греции контракт на поставку Афинам трех фрегатов
11:42
Весь мир
Украина: как происходит возвращение со звезд
11:42
Общество
Донское казачество получит на развитие более 8 млрд рублей до 2030 года
11:39
Общество
Японские власти отменят режим ЧС из-за пандемии коронавируса 1 октября
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«Этот день в истории». Что произошло 28 сентября, праздники, факты, люди
Видео

В ежедневных выпусках программы «Этот день в истории» мы рассказываем о самых интересных событиях и людях, которые повлияли на мировую историю.

28 сентября во всем мире отмечают День борьбы против бешенства. День учрежден Глобальным альянсом по контролю бешенства в 2007 году. Памятную дату решили отмечать в честь создателя вакцины против бешенства Луи Пастера.

Работники атомной промышленность России сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1942 году было одобрено создание лаборатории атомного ядра.

Чем еще нам запомнится 28 день сентября, узнаете из нашего нового выпуска программы «Этот день в истории».

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этот день в истории
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