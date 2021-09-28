Кристина Орбакайте не знала о проблемах со здоровьем у Никиты Преснякова

Москва, 28 сентября. Знаменитая певица Кристина Орбакайте впервые прокомментировала болезнь старшего сына Никиты Преснякова, который недавно рассказал о недуге.

Артистка честно призналась, что не знала о заболевании 31-летнего сына. Она в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ дала комментарий по поводу проблем со здоровьем Преснякова.

«Я сама не знала, что у него проблемы со здоровьем. У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете», — сказала артистка.

О жизни Преснякова рассказала и его жена Алена Краснова. Она вместе с мужем придерживается правильного питания. Супруги готовят низкокалорийные блюда и практически не едят мясо, пишет «Вечерняя Москва».

Поклонников озадачили резкие изменения во внешности певца. Многие были обеспокоены резкой потерей веса артиста. Чтобы успокоить фанатов, Пресняков сделал заявление, подтвердив, что у него есть некоторые проблемы со здоровьем. У музыканта обнаружили полипы желчного пузыря. Ему предписали специальную диету, поэтому артист сбросил вес.