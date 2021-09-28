Удержит ли Россия лидерство в атомной отрасли, обсудят в медиацентре «Патриот»

В России отмечают День работника атомной промышленности — отрасль, которая обеспечивает страну электроэнергией, ядерными боеголовками и медицинскими препаратами. Госкорпорация «Росатом» считается национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС.

Удержит ли Россия лидерство в атомной отрасли? Почему «зеленые» требуют закрыть все АЭС? Насколько в мире хватит ядерного топлива и где самые большие запасы урана? Почему Прибалтика требует закрыть БелАЭС и зачем закрыли АЭС в Литве? Закроет ли Германия все свои АЭС после выборов? Появятся ли когда-нибудь атомные реакторы в частных автомобилях? Сколько в мире стран, имеющих ядерные технологии? Может ли атомной бомбой обзавестись частное лицо? Опасны ли спутники с ядерными реакторами? Кто ближайший конкурент «Росатома»?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев.

Эфир Павла Яковлева пройдет во вторник, 28 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.