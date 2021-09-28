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Специалисты Роспотребнадзора перечислили фрукты, которые стоит включить в рацион осенью

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 09:47
Общество
Специалисты Роспотребнадзора перечислили фрукты, которые стоит включить в рацион осенью
pexels.com  /  Viktoria Slowikowska

Москва, 28 сентября. Специалисты Роспотребнадзора перечислили фрукты, на которые стоит обратить внимание с приходом осени.

В первую очередь речь идет о сливах. Их можно употреблять не только в сыром, но и в приготовленном виде. поскольку сливы содержат много полезных витаминов, микроэлементов и органических кислот, передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Кроме того, данный фрукт полезен для иммунитета, печени, костей и профилактики анемии. А вот чернослив особенно рекомендуют есть беременным, так как он помогает стабилизировать эмоциональный фон, подчеркнули эксперты.

Также начало осени богато на плоды бахчевых культур. Вкусом к этому времени набираются арбузы, дыни, груши, яблоки, нектарины, инжир и виноград.

Диетолог Наталья Круглова ранее назвала необходимые овощи и фрукты для осеннего рациона. По ее словам, нельзя забывать о яблоках, сладком перце, помидорах и персиках.

Пять продуктов помогут справиться с хандрой, которая часто приходит вместе с осенью. Среди них индейка, яйца, лосось, орехи и молочные изделия, передает «Ридус».

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роспотребнадзор фрукты осень сливы
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