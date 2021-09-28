Перевернувшийся большегруз заблокировал движение по М-4 под Ростовом

Ростов-на-Дону, 28 сентября. В Аксайском районе Ростовской области утром перевернулся грузовик. Он заблокировал движение по федеральной трассе М-4 на 1030-м километре.

По сообщению Ростовской областной поисково-спасательной службы, виновником случившегося стал водитель грузовика MAN, который не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате большегруз перевернулся, заблокировав движение по трассе.

Согласно данным ГИБДД, в настоящее время на месте происшествия работает кран с грузоподъемностью 100 тонн, также на место аварии прибыл грузовой эвакуатор и тягач. При столкновении никто не пострадал, водитель грузовика успел покинуть кабину.

Пресс-служба ГИБДД по Ростовской области / отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

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