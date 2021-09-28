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Эффективность работы донских чиновников отметят премиями
Общество
Эффективность работы донских чиновников отметят премиями
pixabay.com  /  Evgeny

Ростов-на-Дону, 28 сентября. На сайте областного правительства появилась информация по премированию региональных чиновников за управление регионом. Речь идет о тех слугах народа, которые достигли положительных показателей в борьбе с бедностью, повышения заработной платы, обеспечили доступность образования и жилья и поддержку малого и среднего бизнеса.

Средства для премирования донских управленцев выделяет федеральный бюджет, размер транша неизвестен. Однако известна формула, по которой произведут расчет. Согласно сообщению регионального правительства, средства будут распределяться в соотношении 70 на 30. Где 70% получат областные чиновники, а 30% достанется муниципальным служащим. Кто именно получит федеральную премию, отметит губернатор.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты Госдумы рассмотрят закон о снятии запрета для губернаторов российских регионов избираться на более чем два срока подряд. Авторами инициативы являются сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

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