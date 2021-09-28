Донское казачество получит на развитие более 8 млрд рублей до 2030 года

Как отмечается в документе, приоритетами в поддержке казачества станут — содействие организации государственной и иной службы казачества, поддержка казачьих молодежных организаций как механизма патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи, повышение уровня доступности и качества образовательных услуг в казачьих кадетских государственных образовательных учреждениях области, а также содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры.