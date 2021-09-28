Донское казачество получит на развитие более 8 млрд рублей до 2030 года

Ростов-на-Дону, 28 сентября. Донское правительство внесло изменение в программу направленную на «Поддержку казачьих обществ» до 2030 года. На эти цели в девяти лет запланировано выделить 8.3 млрд рублей.
Как отмечается в документе, приоритетами в поддержке казачества станут — содействие организации государственной и иной службы казачества, поддержка казачьих молодежных организаций как механизма патриотического воспитания и реализации социального потенциала казачьей молодежи, повышение уровня доступности и качества образовательных услуг в казачьих кадетских государственных образовательных учреждениях области, а также содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры.
Кроме того, выполнение данной программы, как отмечается на сайте областного правительства, предусматривает формирование институциональной системы вовлечения групп населения в решение вопросов социально-экономического развития территорий с использованием ресурса этничности донского казачества.
Поступление средств из бюджета в казачьи общества расписано по годам. Например в текущем году на реализацию программы планируется выделить 904 млн рублей, а в 2022 году — 907 млн рублей и так далее.
В тексте постановления отмечается, что одной из главной задач программы станет сохранение и развитие на Дону казачьей культуры. Основная часть средств для казаков, будет направлена из областного бюджета.
Ранее ФАН рассказывал, как полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе выступления на Евразийском форуме казачьей молодежи «Казачье единство — 2021» заявил, что Владимир Путин поддерживает идею создания в структурах Росгвардии специальных казачьих подразделений.
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