Психолог Неги объяснила, что может стоять за «зависанием» молодежи на Netflix и в TikTok

Если молодежь «зависает» в социальных сетях и на стриминговых площадках, следует акцентироваться не на особенностях их индивидуальности или зависимости, а на проблеме коммуникационных сложностей со сверстниками, одноклассниками или одногруппниками, внутреннего дискомфорта, трудностей в семье. Об этом ФАН рассказала психолог Анна Неги.

Отличить вымысел от реальности

Большинство людей сегодня стремиться питать свой мозг сериалами Netflix или роликами из TikTok. Такого мнения, например, придерживается основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, из-за таких развлечений люди теряют способность отличать вымысел от реальности, а также размышляют над несуществующими проблемами.

«Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом», — заявил он.

Спорная позиция

По мнению Анны Неги, такая позиция, которой придерживается Дуров, спорная. С одной стороны, искусство было всегда. Человеческая психика нуждается в отвлечениях, развлечениях, в релаксе, снятии напряжения.

«В свою очередь, Netflix и TikTok — это в своей сути разные продукты. Например, в Netflix есть такой кинопродукт, как «Черное зеркало», где в одной из серий был намек на идентичную позицию против глобальной цифровизации. «Карточный домик», «Королевский гамбит» и много чего еще стоящего можно посмотреть. TikTok также содержит разного рода контент. Но если TikTok — это продукция своего времени, то у Netflix был великий кинематограф, голливудский, советский, было просто кино. До кино были театры, до театров актуальны были скоморошьи ярмарки, танцы под бубны, наскальные живописи», — пояснила Анна Неги.

Из личного архива - Анна Неги /

По ее мнению, развлечение и искусство было всегда. Сейчас же молодежь находит отвлечение в таком продукте. В свою очередь, психолог полностью разделяет мысль о том, что мы не должны стать рабами политики алгоритма. Того, что он нам предлагает, и того, что нам навязывает искусственный интеллект, подобно просчету общества потребителей. Мы не должны отдавать полностью контроль над своим разумом в чистом виде, уверена она.

«Человечеству во все времена нужен был какой-нибудь контент. Был нужен Пушкин, Байрон, Моцарт, Чайковский; сейчас же нужны TikTok, Netflix, Telegram и HBO. Наверное, все это вопрос баланса. Любая из перечисленных платформ не является добром или злом, и, когда мы говорим касательно «зависания» молодежи в рамках этих сетей-платформ, здесь следует акцентироваться не на особенностях их индивидуальности или зависимости, а на проблеме коммуникационных сложностей со сверстниками, одноклассниками или одногруппниками, внутренним дискомфортом, трудностями в семье. Это все нужно решать. Да, это задача, но в вышеперечисленных платформах я не вижу ничего катастрофичного, однако наш разум должен быть независим от влияния извне», — заключила Анна Неги.

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