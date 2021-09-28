Решится ли Сербия не на словах, а на деле защитить сербов в Косово

На Балканах резко обострилось противостояние между Сербией и Косово. Причиной стали унизительные требования к въезжающим в Косово сербским автомобилям. Возмущенные сербы заблокировали пограничные переходы, а власти Косово ввели войска в районы с сербским населением.

Президент страны Александр Вучич заявил, что Белград ждет вмешательства НАТО в течение 24 часов, подчеркнув, что «если НАТО не отреагирует — отреагирует Сербия». Впрочем, он тут же оговорился, что реакция Белграда возможна, только если в Косово начнутся погромы сербского населения. Что именно Вучич считает погромом — неясно: так, в ночь на вторник, 28 сентября, группа албанцев с ножами и бутылками совершила нападение на компанию из 15 сербов в южной (албанской) части города Косовска-Митровица, но руководство Сербии обещанных действий по защите не предприняло.

Почему власти Сербии смирились с потерей Косово? Является ли косовский прецедент поводом для будущих операций НАТО по расчленению независимых государств? Насколько сильна косовская мафия и кто ее контролирует? Какие еще территории может потерять Сербия? Нужно ли России поддерживать эту страну?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит сербский политолог, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Стеван Гайич.

Прямой эфир, посвященный противостоянию Сербии и Косово, состоится во вторник, 28 сентября, в 14:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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