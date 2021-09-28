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Арктическая группировка Северного флота провела межвидовое тактическое учение в море Лаптевых
Видео

Министерство обороны России провело учения в районе Новосибирских островов, отработав защиту их прибрежной территории. Военные корабли вышли из Североморска, преодолев 8 700 морских миль.

Прибывший отряд боевых кораблей соединился с тактической группой береговых войск Северного флота, которая была высажена на остров Котельный.

На кадрах, опубликованных Министерством обороны, видно, как большой десантный корабль «Георгий Победоносец» доставляет на берег технику и тактическую группу морских пехотинцев. Отряд под прикрытием вертолетов палубной авиации выполнил боевые стрельбы из автоматов, пулеметов, минометов и гранатометов по мишеням, которые имитировали живую силу и технику условного противника.

Одновременно с этим свои возможности атаковать береговые и воздушные цели с расстояния до трех километров отработал расчет пушечного зенитного комплекса «Панцирь-С» — КАМАЗы в зимней камуфляжной окраске с легкостью поразили установленную мишень.

Свои способности продемонстрировал и береговой ракетный комплекс «Бастион», поразив крылатыми ракетами десантный отряд «врага». С воды боевой расчет пехоты прикрывал непобедимый «Североморск» — большой противолодочный корабль.

Ряд учений прошли так же и в акваториях Баренцева и Карских морей и в порту Дудинка. Руководил учением заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Подчеркивается, что маневры носили оборонительный характер.

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минобороны рф учения море лаптевых
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