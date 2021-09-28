Погода оказала влияние на стоимость газа в мире

Брюссель, 28 сентября. Голубое топливо заметно подорожало в 2021 году отчасти на фоне погодных условий. Такую точку зрения выражают эксперты рынка.

Так, морозная зима спровоцировала увеличение спроса на сырье. Об этом сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на мнение специалистов.

Европа израсходовала запасы, а цены в Азии возросли в четыре раза. На северо-западе континента зачастую преобладал штиль, а выработка энергии ветряными электростанциями снизилась. При этом в Латинской Америке засушливое лето нарушило работу ГЭС. В течение года востребованность СПГ в регионе почти удвоилась.

Рекордный рост цен на энергоноситель подтолкнул крупные компании из Великобритании обратиться к местному правительству. Они просят исключить использование природного газа из экономической системы страны к 2035 году.