Шуфутинский заявил, что Пугачева боится коронавируса

Москва, 28 сентября. Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева переживает из-за коронавируса, заявил певец Михаил Шуфутинский в шоу Антона Красовского «Антонимы».

Артист откровенно рассказал о взаимоотношениях с Примадонной. Он, в частности, вспомнил молодые годы, когда они вместе учились Ипполитовском училище. По его словам, вместе с Пугачевой он прогуливал занятия. Но время артисты зря не теряли — они занимались музыкой. В подвале стоял рояль. Туда спускались, чтобы сыграть, а Пугачева исполняла песни.

«У нее идеально все получалось. Она у меня дома бывала. Бабушка все время говорила: «Ну почему у нее такая короткая юбка? Все ноги видно»», — отметил 73-летний музыкант.

Последний раз артисты встречались полтора месяца назад. Они были на съемках шоу супруга Пугачевой Максима Галкина «Музыкалити». Как заметил Шуфутинский, королева эстрады «немного боится коронавируса».

Не у всех с Пугачевой сложились теплые отношения. Журналист Отар Кушанашвили рассказал, как сильно оскорбил звезду. Он состоит в дружеских отношениях с Галкиным, но не может прийти в гости к другу без разрешения Примадонны.