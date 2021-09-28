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В России разработали разведывательный дрон, работающий на высоте до пяти километров

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 09:27
Армия
В России разработали разведывательный дрон, работающий на высоте до пяти километров
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 28 сентября. Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий представил новый разведывательный беспилотный летательный аппарат «Мерлин-ВР».

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы разработчика, дрон способен работать на высоте до пяти километров и вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении 10 часов. Полезная нагрузка аппарата достигает 6,5 килограмма. Это позволяет ему нести на борту различные оптико-локационные станции.

Ранее сообщалось, что новейшие ударные беспилотники российской армии получили возможность целеуказания. Для этого будет использоваться комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». Как пишет RT, в будущем возможность наносить удары также получат квадрокоптеры. Они будут эффективно действовать в городских условиях.

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