Сенатор Клишас не исключил принятия закона о губернаторах до конца 2021 года

Москва, 28 сентября. Закон о губернаторских сроках могут принять в России до конца 2021 года, сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Как отметил один из авторов законопроекта, депутаты Госдумы рассмотрят документ до конца осенней сессии. Клишас добавил, что в Совфеде готовы к активному обсуждению законопроекта со всеми парламентскими фракциями и субъектами РФ.

«Профильные комитеты Совета Федерации уже начали работу с законопроектом», — цитирует Клишаса РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что документ должны рассмотреть в рамках Совета законодателей, а также в ходе предметного обсуждения с правительством.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о снятии запрета для губернаторов российских регионов избираться на более чем два срока подряд. Автором инициативы вместе с Клишасом стал депутат Павел Крашенинников.