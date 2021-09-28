Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 10:27
10:26
Экономика
Новостройки Сочи оказались самыми дорогими в России
10:25
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла для консультаций
10:21
Общество
Работники приюта для животных в Твери выпустят спасенного медвежонка на волю
10:21
Общество
Задержка подачи отопления в домах Новосибирска обернулась проверкой прокуратуры
10:20
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в частном доме Махачкалы
10:18
Общество
Китти Спенсер похудела ради брака и пересмотрела отношение к спорту
10:17
Общество
Горин назвал проблемы со здоровьем причиной ухода Ширвиндта из Театра сатиры
10:15
Политика
Движение «Талибан» восстановило монархический режим в Афганистане
10:12
Армия
Сенат США пригрозил Турции новыми санкциями из-за покупки российских ЗРК С-400
10:11
Экономика
Счетная палата РФ предложила предусматривать шоковый сценарий в экономическом планировании
Все новости

Сенатор Клишас не исключил принятия закона о губернаторах до конца 2021 года
Политика
Сенатор Клишас не исключил принятия закона о губернаторах до конца 2021 года
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 28 сентября. Закон о губернаторских сроках могут принять в России до конца 2021 года, сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Как отметил один из авторов законопроекта, депутаты Госдумы рассмотрят документ до конца осенней сессии. Клишас добавил, что в Совфеде готовы к активному обсуждению законопроекта со всеми парламентскими фракциями и субъектами РФ.

«Профильные комитеты Совета Федерации уже начали работу с законопроектом», — цитирует Клишаса РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что документ должны рассмотреть в рамках Совета законодателей, а также в ходе предметного обсуждения с правительством.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о снятии запрета для губернаторов российских регионов избираться на более чем два срока подряд. Автором инициативы вместе с Клишасом стал депутат Павел Крашенинников.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Клишас не исключил принятия закона о губернаторах до конца 2021 года
госдума клишас губернаторы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru