Представители этой профессии занимают высшие строчки в перечне самых востребованных специальностей в России. Электрики нужны в каждом городе страны и на каждом предприятии, поэтому у специалистов не возникает проблем с трудоустройством.

Где учиться на электрика после 9 и 11 класса? В чем особенности специальности и сколько можно зарабатывать на старте карьеры и в процессе профессионального роста? Ответы на эти вопросы читайте в обзоре ФАН.

Особенности профессии «электрик»

Специалист занимается прокладкой, установкой, ремонтом и поддержанием исправного состояния электрооборудования, в том числе:

электросетей и распределительных установок;

промышленного оборудования;

бытового электрооборудования.

Обязанности электрика серьезно различаются в зависимости от места его работы:

На предприятии. На крупных производствах задействованы бригады специалистов, которые обеспечивают исправность механизмов, станков и линий, а также стабильную работу силовых установок и распределительных узлов. В компании энергоснабжения. Энергетики занимаются ремонтом и восстановлением сетей после аварий, прокладывают новые линии к жилым домам, предприятиям, общественным зданиям, контролируют подачу электроэнергии на объекты, поддерживают оборудование в исправном состоянии, устанавливают и меняют приборы учета. В управляющей компании. Специалисты отвечают за исправность электросетей в домах, подъездах и квартирах. Следят за состоянием кабелей, электрооборудования, приборов учета, выполняют ремонт и замену при необходимости.

Востребованность электриков высока, так как специалисты необходимы в каждой из сфер жизни общества: от работы транспорта и больниц до освещения улиц. Уровень квалификации определяет возможность специалиста выполнять определенный перечень работ. Согласно справочнику рабочих профессий электрикам присваиваются разряды от первого до девятого. А в зависимости от уровня подготовки и знаний в сфере электробезопасности профессионал может обладать 1–5 уровнем допуска.

Федеральное агентство новостей /

В специальности есть перспективы роста и развития. После окончания колледжа или техникума по специальности «Электрик», выпускнику присваивается 2–3 разряд, который будет повышаться по мере накопления опыта и сдачи квалификационных экзаменов. С повышением разряда растут возможности специалиста по работе с электрооборудованием более высокой сложности, а значит, и заработок.

Ограничение профессии ― «карьерный потолок» при наличии лишь среднего образования: с ним вершиной карьеры станет должность мастера участка или руководителя бригады. Чтобы претендовать на должность инженера, потребуется высшее профильное образование.

Главный недостаток профессии — ее высокая опасность. Работа с электрооборудованием требует четкого понимания специфики, устройства систем и досконального соблюдения требований техники безопасности. Малейшая оплошность и невнимание могут привести к получению тяжелых травм, сопряженных с риском для жизни.

Сколько учиться на электрика

Образование в средне-специальном учебном заведении позволяет приобрести начальные навыки профессии. Их достаточно, чтобы после окончания колледжа или училища начать трудиться по специальности.

Поступать следует в учебное заведение технического, строительного направлений на специальность «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». При поступлении потребуются проходные баллы по русскому языку, математике и физике. Большой плюс профессии ― возможность поступления на бюджет, так как обучение рабочим специальностям — одно из приоритетных направлений современной системы образования. Бюджетных мест в технических колледжах и училищах всегда много.

Продолжительность обучения на электрика определяется исходным уровнем образования. После 9 класса потребуется четыре года обучения. После 11 класса продолжительность учебного курса сокращается на год.

После начала трудовой деятельности специалист продолжает обучение: раз в пять лет проходит курсы повышения квалификации, чаще ― обучение вопросам безопасности труда. Необходимость повышения квалификации в отрасли обусловлена спецификой труда, а также постоянным совершенствованием электрооборудования, за которым профессионал должен «успевать».

pixabay.com / Michal Jarmoluk

Сколько зарабатывает электрик

По данным портала по трудоустройству, средняя зарплата электрика в России составляет 41 тысячу рублей. На такой оклад могут рассчитывать специалисты 3–4 разрядов с опытом работы более года. На старте карьеры заработок будет ниже и составит от 14 тысяч рублей. В коммерческих организациях, на предприятиях, в сфере обеспечения систем телекоммуникаций молодой специалист может зарабатывать больше — от 23 до 30 тысяч рублей.

По мере роста квалификации увеличивается и зарплата. Опытным электрикам работодатели готовы платить 59–68 тысяч рублей. Потолок зарплаты ― 86 тысяч рублей, такой оклад предлагают специалистам высшей квалификации.

Средний оклад выше у судовых электриков, он составляет от 54 тысяч рублей, а также у тех, кто работает вахтовым методом на предприятиях в северных регионах. По статистике, самые высокие зарплаты в отрасли готовы предложить работодатели Чукотского автономного округа.