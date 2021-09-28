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Наставник «Сити» Гвардиола не знает, как остановить игроков «ПСЖ» в матче ЛЧ
Спорт
Наставник «Сити» Гвардиола не знает, как остановить игроков «ПСЖ» в матче ЛЧ
Getty Images

Манчестер, 28 сентября. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии второго тура Лиги чемпионов поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ».  

По словам испанского специалиста, его подопечным придется непросто в этом матче, поскольку парижане слишком хороши.

«С таким уровнем игроков атаки я не знаю, что мы должны сделать, чтобы остановить их. Они так хороши. Очень сложно контролировать такое количество талантов. Мы будем стараться показывать нашу игру», — передает слова 50-летнего Гвардиолы Sky Sports.

Встреча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» пройдет 28 сентября на парижском стадионе «Парк де Пренс». Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом туре «горожане» на своем поле крупно победили «РБ Лейпциг» (6:3), а парижане поделили очки с «Брюгге» (1:1).

Напомним, аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси из-за травмы пропустил матч восьмого тура Лиги 1 против «Монпелье».

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