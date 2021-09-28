Как получить грант Президентского фонда культурных инициатив, расскажут в «Патриоте»

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей первого конкурса грантов. Во вторник, 28 сентября, в 12:30, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, посвященная подведению итогов конкурса.

Инициатива о создании фонда была озвучена Владимиром Путиным во время апрельского послания Федеральному собранию. В мае фонд был создан, а с 15 июня начал принимать заявки на конкурс с бюджетом 3,5 миллиарда рублей. Впервые заявки на грант могли направить и некоммерческие, и коммерческие организации, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели. Государственные учреждения не могли участвовать, однако выступали партнерами организаций-заявителей. По итогам первого конкурса поддержку получили 1478 проектов.

На грант смогли подать заявку не только небольшие муниципальные учреждения, но и известные продюсерские компании, студии, коммерческие компании, работающие в культуре. Например, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре с общероссийским проектом, посвященным юбилею Юрия Никулина, заявлен с софинансированием в 230 миллионов рублей. За счет грантовой поддержки появятся новые серии анимационного сериала «Смешарики», отображающие этнокультурное многообразие страны.

Итоги работы проектного офиса и результаты первого конкурса культурных инициатив обсудят:

Ирина Артюхова , руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга;

, руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга; Полина-Тереза Давыдова , советник генерального директора Российской национальной библиотеки;

, советник генерального директора Российской национальной библиотеки; Ольга Богомазова, директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга.

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