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Как получить грант Президентского фонда культурных инициатив, расскажут в «Патриоте»
Общество
Как получить грант Президентского фонда культурных инициатив, расскажут в «Патриоте»
фондкультурныхинициатив.рф  /  Президентский фонд культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей первого конкурса грантов. Во вторник, 28 сентября, в 12:30, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, посвященная подведению итогов конкурса.

Инициатива о создании фонда была озвучена Владимиром Путиным во время апрельского послания Федеральному собранию. В мае фонд был создан, а с 15 июня начал принимать заявки на конкурс с бюджетом 3,5 миллиарда рублей. Впервые заявки на грант могли направить и некоммерческие, и коммерческие организации, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели. Государственные учреждения не могли участвовать, однако выступали партнерами организаций-заявителей. По итогам первого конкурса поддержку получили 1478 проектов.

На грант смогли подать заявку не только небольшие муниципальные учреждения, но и известные продюсерские компании, студии, коммерческие компании, работающие в культуре. Например, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре с общероссийским проектом, посвященным юбилею Юрия Никулина, заявлен с софинансированием в 230 миллионов рублей. За счет грантовой поддержки появятся новые серии анимационного сериала «Смешарики», отображающие этнокультурное многообразие страны.

Итоги работы проектного офиса и результаты первого конкурса культурных инициатив обсудят:

  • Ирина Артюхова, руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга;
  • Полина-Тереза Давыдова, советник генерального директора Российской национальной библиотеки;
  • Ольга Богомазова, директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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