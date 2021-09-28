Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 10:27
10:26
Экономика
Новостройки Сочи оказались самыми дорогими в России
10:25
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла для консультаций
10:21
Общество
Работники приюта для животных в Твери выпустят спасенного медвежонка на волю
10:21
Общество
Задержка подачи отопления в домах Новосибирска обернулась проверкой прокуратуры
10:20
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в частном доме Махачкалы
10:18
Общество
Китти Спенсер похудела ради брака и пересмотрела отношение к спорту
10:17
Общество
Горин назвал проблемы со здоровьем причиной ухода Ширвиндта из Театра сатиры
10:15
Политика
Движение «Талибан» восстановило монархический режим в Афганистане
10:12
Армия
Сенат США пригрозил Турции новыми санкциями из-за покупки российских ЗРК С-400
10:11
Экономика
Счетная палата РФ предложила предусматривать шоковый сценарий в экономическом планировании
Все новости

Военнослужащие ВВО провели учение по освобождению захваченного здания в Хабаровском крае

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 09:23
Армия
Военнослужащие ВВО провели учение по освобождению захваченного здания в Хабаровском крае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хабаровск, 28 сентября. Инженерная бригада Восточного военного округа (ВВО) провела тактико-специальное занятие с подразделениями противодействия терроризму.

Как отмечается, учение проходило в Хабаровском крае. Перед военнослужащими была поставлена задача освободить здание, захваченное условными боевиками.

В ограниченном пространстве в помещениях бойцы подразделения отработали вопросы тактического передвижения по улицам под прикрытием военной техники, штурма здания, действий группы. Помимо этого, они провели тренировку навыков инженерной разведки, обнаружили и обезвредили условные взрывоопасные предметы.

По имеющейся информации, бригада проводила занятие с использованием значительного количества средств имитации и холостых боеприпасов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие стрелкового подразделения ВВО освоили навык скоростной стрельбы из снайперских винтовок на полигоне в Забайкалье. Во время занятий особое внимание уделялось огневой подготовке, маскировке и совершенствованию тактической выучки.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военнослужащие ВВО провели учение по освобождению захваченного здания в Хабаровском крае
учения антитеррор хабаровский край вво
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru