Военнослужащие ВВО провели учение по освобождению захваченного здания в Хабаровском крае

Хабаровск, 28 сентября. Инженерная бригада Восточного военного округа (ВВО) провела тактико-специальное занятие с подразделениями противодействия терроризму.

Как отмечается, учение проходило в Хабаровском крае. Перед военнослужащими была поставлена задача освободить здание, захваченное условными боевиками.

В ограниченном пространстве в помещениях бойцы подразделения отработали вопросы тактического передвижения по улицам под прикрытием военной техники, штурма здания, действий группы. Помимо этого, они провели тренировку навыков инженерной разведки, обнаружили и обезвредили условные взрывоопасные предметы.

По имеющейся информации, бригада проводила занятие с использованием значительного количества средств имитации и холостых боеприпасов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие стрелкового подразделения ВВО освоили навык скоростной стрельбы из снайперских винтовок на полигоне в Забайкалье. Во время занятий особое внимание уделялось огневой подготовке, маскировке и совершенствованию тактической выучки.