Стоимость газа на рынке ЕС впервые превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

Брюссель, 28 сентября. Цены на голубое топливо на фьючерсном рынке ЕС впервые в истории преодолели отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

К настоящему моменту стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до 1031,3 доллара за тысячу «кубов». Общий рост цены энергоносителя с начала дня уже превысил 11%.

Любой всплеск спроса на энергоноситель или проблемы в цепочках поставок энергоресурсов спровоцируют толчок газовых котировок, уверены аналитики Bloomberg. По их прогнозу, цены на природный газ в Европе и Азии способны вырасти примерно в четыре раза — до 100 долларов за миллион британских тепловых единиц (БТЕ).