Боевая авиация ВМФ РФ уничтожила «противника» на учениях в Тихом океане

Владивосток, 28 сентября. Боевая авиация Тихоокеанского флота ВМФ РФ провела учения в районе Авачинской губы, задействовав противолодочные самолеты Ил-38 и вертолеты Ка-29.

По данным пресс-службы ТОФ, экипажи из состава смешанного авиационного полка отработали бомбовый и ракетный удар по условным целям.

«Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Краснознаменных войск и сил на северо-востоке России провели учения с выполнением практического бомбометания и ракетных пусков», — говорится в сообщении.

Согласно легенде маневров, условный противник был обнаружен в районе Халактырского пляжа Авачинской губы. После этого военнослужащие провели тщательную проверку готовности инженерно-технического состава и наземных служб, а затем подняли в воздух авиацию.

Ранее на учения в залив Петра Великого вышел флагман Тихоокеанского флота ВМФ РФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Также, по данным RT, в море Лаптевых прошли тактические маневры Северного флота.