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Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 сентября. Национальная валюта США укрепила свои позиции к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара относительно уровня закрытия предыдущих торгов увеличился на 1,75 копейки и составил 72,55 рубля. Европейская валюта при этом осталась без изменений — на уровне 84,8 рубля за единицу.

Стоит отметить, что последний раз евро находился на таком уровне более года назад — 2 июля 2020 года.

В четвертом квартале российская валюта будет находиться на уровне 71,5-74 рубля за доллар, спрогнозировала аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева. Она отметила, что к концу года ЦБ может повысить ключевую ставку до 7,25% в два этапа. Поддержку рублю также окажет благоприятная ситуация на рынке нефти. Среди негативных факторов специалист отметила растущие риски новых санкций.

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