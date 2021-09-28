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Варнава пригласила поклонников на новое шоу пикантным фото
Шоу-бизнес
Варнава пригласила поклонников на новое шоу пикантным фото
wikipedia.org  /  aaneshka / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 сентября. Знаменитая юмористка и актриса Екатерина Варнава порадовала поклонников новым фото. На снимке знаменитость предстала абсолютно голой.

Совсем скоро у Екатерины Варнавы состоятся премьерные показы нового шоу с ее участием. Артистка решила необычным образом пригласить интернет-пользователей на мероприятие: она разместила фото, на котором предстала без одежды. Артистка спрятала интимные места под темный занавес с блестящим рисунком.

«Скромно приглашаю вас на нескромное новое шоу», — подписала снимок знаменитость на своей странице в Instagram.

Поклонники и коллеги Екатерины Варнавы пришли в восторг от пикантного кадра знаменитости. Звезду юмористического шоу Comedy Woman одарили комплиментами.

«Очень стильная фотография!» — пишут подписчики.

«Божечки, как же это красиво и эстетично», — согласилась пользователь Сети.

«Абсолютно нага и абсолютно красива», — считает подписчик.

«Боже! Ну какая же невероятная! Катя», — пишут интернет-пользователи под постом.

Недавно знаменитость показала кадры, сделанные в танцевальном зале. Екатерина Варнава учится хореографии на пилоне. Она с юмором рассказала об успехах в этом танцевальном направлении, а поклонники сравнили артистку на шесте с курочкой гриль.

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