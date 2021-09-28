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Адвокат Нефедовский сообщил, кто и как может получить помощь волонтеров

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 09:42
Общество
Адвокат Нефедовский сообщил, кто и как может получить помощь волонтеров
pixabay.com  /  truthseeker08

Многие пенсионеры и инвалиды на закате лет остаются одни: дети выросли, не всегда проживают рядом и не могут обеспечить надлежащий уход, у кого-то и вовсе родственников не осталось. Следует знать, что пожилым людям, ветеранам и инвалидам государством предоставляется материальная, социальная и психологическая помощь. Об этом ФАН рассказал кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский.

Для нуждающихся в помощи на сайте Департамента труда и социальной защиты населения работает навигатор социальных услуг, показывающий на интерактивной карте города ближайшую организацию, оказывающую бесплатные социальные услуги.

«Это может быть психологическая помощь людям любого возраста, материальная поддержка, социально-бытовые услуги, патронажный уход в рамках договора пожизненного содержания, неотложная помощь и медицинский уход, надомное обслуживание социальным работником, приходящим 2–3 раза в неделю, услуги социального такси с льготными тарифами», — пояснил Геннадий Нефедовский.

По его словам, оформить необходимые услуги можно, обратившись в любой центр госуслуг «Мои документы», территориальные центры социального обслуживания, а также в отделение Всероссийского общества инвалидов.

«Помимо поддержки от государства, пенсионеры и инвалиды могут рассчитывать на помощь благотворительных и волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность в каждом регионе», — добавил Геннадий Нефедовский.

Адвокат Нефедовский рассказал, кто и как может получить помощь волонтеров
Из личного архива Геннадия Нефедовского  / 

Деятельность благотворительных организаций и волонтеров регламентируется федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 №135-ФЗ, в соответствии с которым органы государственной власти и местного самоуправления вправе осуществлять поддержку благотворительной деятельности в порядке и формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

В соответствии со ст. 17.1 указанного федерального закона доброволец (волонтер) вправе осуществлять свою деятельность индивидуально, под руководством организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, в составе добровольческой (волонтерской) организации.

«Согласно условиям договора, заключенного между волонтером и волонтерской организацией, доброволец вправе получать поддержку в форме предоставления ему питания, форменной или специальной одежды, оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование волонтера либо на страхование его жизни или здоровья, психологической помощи, помещения во временное пользование», — рассказал Геннадий Нефедовский.

Труд добровольцев является исключительно безвозмездным, однако федеральным законом предусматривается возможность получения поощрения и награждения за добровольный труд, в том числе в рамках федеральных, региональных и муниципальных конкурсов и программ, заключил адвокат.

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