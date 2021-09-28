Пентагон создал группу эсминцев для противодействия подлодкам России в Атлантике

Вашингтон, 28 сентября. Пентагон создал на восточном побережье США оперативную группу эсминцев, которая призвана противодействовать угрозе российских подлодок в Атлантическом океане, сообщает USNI News.

Группу назвали Greyhound. Она должна быть готова к выполнению целого спектра задач, в том числе к отслеживанию подводной активности в Атлантическом океане и защите США, заявил командующий надводными силами ВМС Соединенных Штатов в Атлантике контр-адмирал Брендан Маклейн.

В состав группы вошли эсминцы «Дональд Кук», «Томас Хаднер» и «Салливанс», которые в настоящее время развернуты в составе авианосной группы Великобритании. В 2022 году «Томас Хаднер» отправится на техобслуживание, поэтому в группу включат эсминцы «Грэвели» и «Коул», уточнило издание. Корабли будут базироваться на базах ВМС в Мейпорт и Норфолк в штате Вирджиния.

Ранее военный эксперт Кристофер Вуди заявил, что американские военные могут с помощью авиабазы Кеблавик попытаться перекрыть России доступ к Атлантическому океану. По его словам, база ВВС США в Исландии была «законсервирована» еще в 2006 году, однако эскалация напряженности в отношениях с российской стороной может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению эксплуатации военного объекта.