Патрушев посетил учебные стрельбы С-400 на Сахалине

Южно-Сахалинск, 28 сентября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки на Сахалин посетил дислоцированный в регионе зенитный полк.

Патрушев выслушал доклады о боевом дежурстве ракетчиков воинской части объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Также ему рассказали об эксплуатации нового вооружения, предназначенного для ликвидации современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе — гиперзвуковых). В присутствии секретаря Совбеза военные провели учебное развертывание расчета С-400.

Полк с февраля перевооружен на новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф». В настоящий момент он несет боевое дежурство на Дальнем Востоке, защищая небо над Сахалином и Курилами.

Секретарь Совбеза также осмотрел мобильный пункт управления ВВО, предназначенный для командования в труднодоступных направлениях и экстренных задач. Патрушев обсудил с и.о. командующего войсками ВВО Евгением Никифоровым оперативную обстановку.

Ранее Совбез РФ по поручению Путина подготовил проект госполитики в стратегическом планировании. Документ будет представлен на утверждение российского лидера в ноябре 2021 года.