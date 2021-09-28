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Джеймс Макэвой готов вернуться к роли Профессора Икс

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 09:03
Шоу-бизнес
Джеймс Макэвой готов вернуться к роли Профессора Икс
Кадр из фильма «Сплит»

Лос-Анджелес, 28 сентября. Актер Джеймс Макэвой заявил, что может вернуться к роли Чарльза Ксавьера в киновселенной Marvel, но при условии, если это будет хорошая история.

Артист впервые появился на экранах в своем знаменитом образе в 2011 году в фильме «Люди Икс: Первый класс». Всего он исполнил эту роль пять раз, включая камео в кинокомиксе «Дэдпул-2». Об этом сообщает портал ScreenRant.

На данный момент фильмы по вселенной мутантов не планируются. Однако после перехода компании 20th Century Fox к Disney ситуация может измениться.

«Я всецело за то, чтобы делать хорошие вещи, и когда меня попросили сыграть Чарльза в первый раз, это был хороший материал. Это был хороший сценарий, и я был взволнован. Если студия предложит мне хороший сценарий, я всегда буду в восторге, но я действительно чувствую, что у меня был хороший конец с Чарльзом, и я должен изучить некоторые действительно хорошие вещи, особенно в первых двух фильмах, которые я сделал для него как персонажа. Так что, если мое время закончено, я доволен тем временем, которое я потратил, и тем временем, которое мне дали. Если появится хороший сюжет и люди захотят что-то со мной сделать, я всегда буду открыт для этого, но это должно быть качественно», — заявил Макэвой.

Ранее на YouTube-канале Netflix Russia вышел тизер сиквела «Тайлер Рейк: операция по спасению». Точная дата премьеры пока не называлась, известно, что релиз состоится в 2022 году.

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