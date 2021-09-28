Посольство России отреагировало на слухи о новых правилах въезда в США

Вашингтон, 28 сентября. Российское посольство в США прокомментировало информацию The Washington Post о возможном запрете въезда в США людям, привившимся вакциной «Спутник V».

По данным издания, с ноября власти могут запретить пересекать границу страны иностранцам, прошедшим вакцинацию российским препаратом. При этом гражданам других стран для въезда на территорию США будет необходимо предъявить документ о получении прививки, одобренной американскими законодателями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», — заявили в посольстве РФ.

В The Washington Post уверены, что такое решение негативно повлияет на многих российских граждан. По информации газеты, за 2019 год США посетило около 300 тыс. россиян. При этом издание подчеркивает, что это последний год, за который имеются официальные данные.