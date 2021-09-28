Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 10:26
10:25
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла для консультаций
10:21
Общество
Работники приюта для животных в Твери выпустят спасенного медвежонка на волю
10:21
Общество
Задержка подачи отопления в домах Новосибирска обернулась проверкой прокуратуры
10:20
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после взрыва газа в частном доме Махачкалы
10:18
Общество
Китти Спенсер похудела ради брака и пересмотрела отношение к спорту
10:17
Общество
Горин назвал проблемы со здоровьем причиной ухода Ширвиндта из Театра сатиры
10:15
Политика
Движение «Талибан» восстановило монархический режим в Афганистане
10:12
Армия
Сенат США пригрозил Турции новыми санкциями из-за покупки российских ЗРК С-400
10:11
Экономика
Счетная палата РФ предложила предусматривать шоковый сценарий в экономическом планировании
10:10
Политика
Решится ли Сербия не на словах, а на деле защитить сербов в Косово
Все новости

Посольство России отреагировало на слухи о новых правилах въезда в США

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 09:02
Политика
Посольство России отреагировало на слухи о новых правилах въезда в США
wikipedia.org  /  Aaron Siirila/CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 28 сентября. Российское посольство в США прокомментировало информацию The Washington Post о возможном запрете въезда в США людям, привившимся вакциной «Спутник V».

По данным издания, с ноября власти могут запретить пересекать границу страны иностранцам, прошедшим вакцинацию российским препаратом. При этом гражданам других стран для въезда на территорию США будет необходимо предъявить документ о получении прививки, одобренной американскими законодателями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», — заявили в посольстве РФ.

В The Washington Post уверены, что такое решение негативно повлияет на многих российских граждан. По информации газеты, за 2019 год США посетило около 300 тыс. россиян. При этом издание подчеркивает, что это последний год, за который имеются официальные данные.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посольство России отреагировало на слухи о новых правилах въезда в США
запрет россия и сша Спутник V посольство росии граница сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru