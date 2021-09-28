Китти Спенсер похудела ради брака и пересмотрела отношение к спорту

С момента свадьбы леди Китти Спенсер с миллионером Майклом Льюисом прошло всего два месяца. Поклонники принцессы Дианы заинтересовались тем, как ее племянница чувствует себя в новом статусе, пишет Marie Clarie.

Дочь графа Спенсера готовилась к венчанию и соответствующим празднествам достаточно долго. На них она сумела продемонстрировать целых шесть вечерних платьев, созданных специально для нее домом Dolce & Gabbana. К знаменательному моменту ответственно подошла и сама мисс Спенсер. Она долгое время следила за своей фигурой и не позволяла себе лишнего, чтобы выглядеть безупречно. Так и случилось.

Но Леди Китти не всегда выглядела так. Она сумела похудеть лишь за последние годы. Еще каких-то десять лет назад в интервью для журнала Evening Standard она открыто заявляла, что тренировки и диеты — не для нее.

«В моем доме есть тренажерный зал, буквально по соседству с моей спальней. Я проходила мимо и заглядывала внутрь, но никогда не была в нем. Я не люблю упражнения, поэтому не делаю их. Многие девушки моего возраста страдают одержимостью весом, а я нет — это слишком скучно, чтобы беспокоиться о том, чтобы оставаться худой, жизнь слишком коротка», — говорила девушка.

Известно, что Спенсер даже не хотела взвешиваться. По ее словам, даже ее мать Виктория Эйткен считает, что иметь в доме весы — вредно для здоровья, поэтому в ее доме с детства они были запрещены.

Страдала от расстройств пищевого поведения и ее тетя — покойная принцесса Диана. Во многом именно благодаря ей у леди Китти было сформировано отношение к здоровью.

В интервью Harper's Bazaar в 2019 году дочь графа Спенсера призналась, что борьба Дианы с булимией и борьба матери с анорексией, наркотической и алкогольной зависимостями помогли ей понять, насколько важно психическое и физическое благополучие.

В 2017 году перед своей первой модельной работой она наконец решилась изменить свои пищевые привычки и похудеть.

«Я помню, как пыталась быть действительно здоровой, ходила в тренажерный зал и занималась подобными вещами, и когда я надевала платье во время примерки, Доменико сказал: «Ты похудела?» Я гордо ответила: «Да!» И он сказал: «Хорошо, значит теперь нужны другие замеры». Не было никакого акцента на размере — это совсем не то, о чем идет речь».

Стоит отметить, что такое восприятие здоровья и фитнеса во многом обусловлено семейными традициями Спенсеров. Но речи о голодании, по ее словам, не идет. Китти указывает, что ухаживает за собой, но без особого фанатизма.

Global Look Press / Alberto Terenghi/Keystone Press Agency

«Если бренд хочет работать со мной и думает, что их дизайн мне нравится, тогда они могут дать мне их вещи в моем размере», — подчеркивает она.

Китти Спенсер любит пиццу и другие лакомства, но при этом от больших порций старается отказываться, стараясь соблюдать баланс.

Известно, что девушка посещает классы барре, в которых удивительным образом сочетаются балетные упражнения и силовые тренировки, а также элементы фитнеса, что помогает добиться рельефных мышц и изящной осанки.

Кроме того, Китти предпочитает оставаться в форме даже в отпуске. Она пытается заниматься активными видами спорта на регулярной основе — она делилась фотографией после того, как взошла на мост Харбор-Бридж в Австралии. Поэтому и хайкинг, как известно, очень хорошо способствующий похудению, тоже в ее интересах.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер нового фильма о принцессе Диане.